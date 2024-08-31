На Фестивале безопасности жители Южного округа учились оказывать первую медицинскую помощь

Фото: Валерия Васехова

Более 500 жителей юга столицы поучаствовали в мастер-классах Фестиваля безопасности в Нагатинском затоне, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, который провели представители студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС России. Об этом рассказал координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.



Помимо основной – образовательной программы Фестиваля безопасности, его гости смогли прикоснуться к гончарному мастерству, которое продемонстрировали представители клуба исторической реконструкции "Наследие предков". Также в рамках фестиваля прошел мотопробег и концерт экс-солиста группы "Земляне" Сергея Васильева.



"Подобные фестивали с насыщенной программой мероприятий и большим количеством интерактивных площадок очень востребованы. Они привлекают внимание к важнейшей теме – безопасности наших детей. А здесь профилактики много не бывает. С детьми нужно чаще говорить. Порой простые, и казалось бы, излишние предупреждения и наставления взрослых помогают защитить детей и подростков от необдуманных поступков и опасных ситуаций. Это могут быть те же селфи на большой высоте, когда подросток гонится за эффектным кадром и уверен, что все под контролем", – отметил Александр Лиханов.



Он также рассказал гостям фестиваля о мероприятиях проекта "Безопасные каникулы", в которых за эти летние месяцы поучаствовало несколько сотен детей и подростков юга столицы.



"Проект стартовал этим летом по инициативе активного сообщества многодетных мам районов Нагатинский затон, Царицыно и Москворечье-Сабурово. В основном это были небольшие лекции практические занятия на свежем воздухе, благодаря которым ребята начали серьезнее относиться к правилам безопасного поведения на улице, на воде и даже дома. Теперь они готовы к новому учебному году", – отметил Лиханов.



Ранее депутат Московской городской думы Наталия Метлина провела рейд "ТАКСИчный патруль" в Теплом Стане. Она отреагировала на жалобы жителей о небезопасном и некомфортном передвижении во дворах. Метлина уже не первый месяц совместно с общественниками реализует проект "безопасный двор без такси". Он направлен на борьбу с неконтролируемой парковкой во дворах многоквартирных домов районов Коньково и Теплый Стан.

