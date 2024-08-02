Депутат Мосгордумы Козлов: в новых ЖК ТиНАО устанавливают видеосистемы "Безопасный город"

Фото: Анна Семеник

Новые жилые комплексы ТиНАО обеспечиваются современными системами видеонаблюдения "Безопасный город", рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов в ходе рабочего совещания.

По его словам, городской видеоконтроль является важным элементом обеспечения безопасности жителей и профилактики правонарушений. Сейчас такие системы активно внедряют в ряде новых микрорайонов Коммунарки, например, на улицах Александры Монаховой, Потаповской Роще, Пикассо и Эдварда Грига, а также на Скандинавском бульваре и проспектах Прокшинском и Магеллана.

Всего до конца августа планируется установить почти 400 видеокамер. Козлов подчеркнул, что будет контролировать ход работы.

Кроме того, на встрече он поднимал вопросы, касающиеся предоставления доступа на территории многоквартирных домов для специалистов, которые проведут монтаж оборудования и его подключения.

Установить камеры видеонаблюдения предложили и жители Тропарева. По их словам, камеры нужно поставить в местном парке. Для реализации этой задумки было собрано более 1,5 тысячи подписей москвичей.

За выполнением данной инициативы будет следить депутат Мосгордумы Наталия Метлина. Она уже обратилась к руководству ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", в ведении которого сейчас находится этот парк.

