Депутат МГД Наталия Метлина: камеры видеонаблюдения повысят безопасность в парке Тропарево

Фото: телеграм-канал "МЕТЛИНА. ЗДЕСЬ."

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина выступила с инициативой по установке камер видеонаблюдения в парке Тропарево по запросу жителей, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Меня очень беспокоит, что наши жители не чувствуют себя в безопасности, гуляя по парку Тропарево. Об этом они говорят мне на наших встречах. Я общалась и со смотрителями парка: они тоже обеспокоены, – порой здесь встречаются подозрительные компании, были драки, даже случаи вандализма. Считаю, в нашем парке необходимо серьезно усилить комплексные меры безопасности. В том числе и систему видеонаблюдения за территорией. Как показывает практика – это один из наиболее действенных способов как профилактики преступлений, так и быстрого поиска нарушителей", – сказала Наталия Метлина.

Более 1,5 тысячи подписей москвичей было собрано за установку камер видеонаблюдения в парке. С этим наказом депутат обратилась к руководству ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", в ведении которого сейчас находится эта зона отдыха.

"Я запросила информацию о местах расположения камер видеонаблюдения в парках района. Буду добиваться увеличения их количества. А еще считаю необходимым подключить систему видеонаблюдения ландшафтного заказника "Теплый стан" к общегородской системе. Это очень важно с точки зрения безопасности людей и возможности ее обеспечивать. Обязательно буду добиваться улучшения ситуации и буду информировать граждан об итогах", – отметила Наталия Метлина.

Ранее в России началось обсуждение вопроса о введении автоматических штрафов за мелкие правонарушения с помощью камер, оснащенных искусственным интеллектом. При этом Единая биометрическая система (ЕБС), с помощью которой планируется вычислять правонарушителей, не связана с городскими системами видеонаблюдения и по закону о биометрии № 572 не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности.