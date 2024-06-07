Подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке явился с повинной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Подозреваемый в убийстве мужчины, заступившегося за внучек в Кусковском парке, явился с повинной, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Речь идет о 64-летнем жителе района Новогиреево, который сам явился в правоохранительные органы. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее столичный главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело после убийства мужчины на территории парка около 3-й Музейной улицы на востоке города. На теле мужчины обнаружили ножевое ранение в области сердца.

Следователи, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что в момент убийства рядом с мужчиной находились его две несовершеннолетние внучки.