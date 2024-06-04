СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело после стрельбы на северо-востоке города. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Неизвестный несколько раз выстрелил в сторону остановки общественного транспорта из квартиры дома на Костромской улице. После этого, по данным следствия, он скрылся с места происшествия. Действия стрелка классифицировали по статье о хулиганстве.

"Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, следователи устанавливают личность стрелка и обстоятельства произошедшего.

В результате пострадали прохожие. Мужчине и женщине понадобилась медпомощь. Выстрелы также незначительно повредили окно электробуса. При этом никто из находившихся в общественном транспорте не пострадал.

Из-за происшествия временно ограничили движение в районе первого корпуса дома № 70 на Костромской улице.

