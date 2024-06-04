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04 июня, 18:25

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ТАСС: неизвестный открыл стрельбу около ТЦ на северо-востоке Москвы

Неизвестный открыл стрельбу около ТЦ на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Неизвестный открыл стрельбу около торгового центра на Костромской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Предварительно, пострадали два человека", – сообщил собеседник агентства.

Сейчас, по данным СМИ, место происшествия оцеплено, там работают сотрудники полиции и медики. Степень тяжести полученных травм пострадавшими уточняется, причины, обстоятельства произошедшего, а также личность стрелка устанавливаются, добавил источник.

Ранее 17-летний подросток из Балашихи напал на бывшую девушку и ее нового возлюбленного с ножом. Он нанес им несколько ножевых ранений. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Нападавшего арестовал суд.

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