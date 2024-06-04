Суд арестовал подростка, напавшего на бывшую девушку и ее возлюбленного в Балашихе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд отправил в СИЗО 17-летнего подростка, напавшего с мачете на бывшую девушку и ее нового возлюбленного в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка Следственного комитета России (СКР).

Действия подростка классифицировали по уголовной статье о покушении на двойное убийство. В ходе обысков следователи изъяли у обвиняемого нож, смывы и изучили документы пострадавших.

"Назначены судебно-медицинские, биологические и молекулярно-генетические судебные экспертизы. На допросе обвиняемый признал вину", – говорится в сообщении.

Нападение произошло 2 июня в доме на лестничной площадке между 14-м и 15-м этажами в Железнодорожном городском округе Балашихи. Подросток нанес 18-летней девушке и 25-летнему парню несколько ножевых ранений. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

