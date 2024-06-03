СК: силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева

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Силовики задержали еще одного участника банды Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск в 1995 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Следствию удалось собрать доказательства причастности к совершению указанных преступлений жителя Москвы Хамзата Зоева. Ему предъявили обвинение по статьям "Террористический акт", "Бандитизм", "Захват заложников" и "Убийство".

По данным СК, в первой половине июня 1995 года уроженец Чечни Хамзат Зоев добровольно вступил в банду под руководством Шамиля Басаева и принял участие в особо тяжких преступлениях. 14 июня того же года он совместно с другими членами группировки с оружием и взрывчаткой напали на организации и жителей Буденновска.

Тогда были убиты 129 человек, 317 пострадали, 1 586 захвачены в заложники. Кроме того, бандиты уничтожили и повредили 198 машин, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городскую администрацию, а также 107 частных домов.

Зоева задержали в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья, где он проживал. В задержании принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. Суд в Ессентуках арестовал фигуранта.

Ранее ФСБ задержала двух уроженцев Ставропольского края Ильхана Канмурзаева 1979 года рождения и Каирбека Бакиева 1972 года рождения по обвинению в нападении на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Отмечается, что следствию удалось собрать неопровержимые доказательства их причастности к вторжению.