Задержаны еще два участника банды Хаттаба, напавшие на Дагестан в 1999 году

Фото: ФСБ РФ

Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Отмечается, что ФСБ совместно со Следственным комитетом собрали неопровержимые доказательства участия в этом преступлении уроженцев Ставропольского края Ильхана Канмурзаева 1979 года рождения и Каирбека Бакиева 1972 года рождения. На прошлой неделе подозреваемых задержали. Бакиеву суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, задержанные были членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьей "Бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов".

Ранее СК РФ сообщил о задержании еще двоих членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Республики Дагестан.

