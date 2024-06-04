Два человека пострадали при стрельбе на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека пострадали при стрельбе около торгового центра на Костромской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Предварительно, неизвестный открыл огонь по прохожим из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома. По данным прокуратуры, в результате мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь. Неизвестный также стрелял по общественному транспорту.

Столичный Дептранс в своем телеграм-канале сообщил, что из-за выстрелов незначительные повреждения получило окно электробуса. Никто из находившихся в транспорте в момент инцидента не пострадал.

В связи с произошедшим участок Костромской улицы в районе первого корпуса дома № 70 временно перекрыт. Там работают оперативные службы города.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление лица, осуществившего выстрелы, и привлечение его к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении ведомства.

О стрельбе на северо-востоке Москвы ранее сообщили СМИ со ссылкой на источник в оперативных службах. Собеседник агентства рассказал, что сразу после произошедшего на место прибыли сотрудники полиции и медики.

