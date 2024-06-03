Суд признал законным арест Шарипзоды по делу о теракте в "Крокусе"

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Московский городской суд признал законным арест фигуранта Мухаммада Зоира Шарипзоды (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Шарипзоду арестовали в начале марта по обвинению в совершении террористического акта. Позже ему и другим фигурантам дела продлили арест до 22 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что следователи после теракта завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали двое сотрудников "Крокус Сити Холла". Им предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

