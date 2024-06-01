Против сотрудников "Крокуса" возбудили дело из-за закрытых пожарных дверей

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Двое сотрудников "Крокус Сити Холл" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в концертном зале. Об этом сообщает "Коммерсант".

Им были предъявлены обвинения, на данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Главной претензией к обвиняемым является то, что пожарные выходы из зала были закрыты.

Фигуранты категорически отрицают свою вину и утверждают, что пожарные выходы были открыты, но люди не смогли ими воспользоваться из-за вооруженных преступников, а сотрудники концертного зала проходили регулярный инструктаж о действиях в случае ЧС.

Ранее защита пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" подала в Следственный комитет (СК) РФ заявление после появления информации о том, что пожар в здании мог стремительно разгореться из-за использованных легковоспламеняющихся материалов при отделке материалов. Его подписали 19 родственников пострадавших и погибших при теракте.

До этого пострадавшие направили в СК коллективное заявление от имени 11 потерпевших. В нем они просили следователей возбудить в отношении владельцев уголовное дело по статье о несоблюдении требований безопасности.

При этом сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в "Крокусе" работали штатно, однако люди в попытке спастись натыкались на запертые двери для персонала. По его словам, у площадки достаточно пожарных выходов, а за закрытыми дверьми были служебные помещения.

Также он утверждал, что здание было построено по действующим нормативам и перед введением в эксплуатацию проходило множество инстанций, включая пожарные нормы, МЧС и экологию. Кроме того, Агаларов уточнил, что после пожара были обнаружены неповрежденные огнем помещения, что свидетельствует о максимальной работе огнезащитных систем.

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

