Адвокат Трунов призвал СК проверить частную пожарную часть, принадлежащую "Крокусу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат Игорь Трунов подал дополнительное заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") в отношении владельцев в интересах 31 родственника погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте Международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры".

В сообщении указали на появление новых фактов и обстоятельств, которые подтверждают наличие состава преступления по данной статье, в том числе бездействие частной пожарной части, укомплектованной специальным оборудованием, амуницией и автомобильным спецтранспортом с символикой "Крокуса".

Уточняется, что пожарная часть расположена в соседнем с "Крокус Сити Холлом" здании торгово-развлекательного центра "Вегас". По команде владельца части во время происшествия должна была прибыть спецтехника с экипажами профессионалов и выломать неоткрывшиеся двери, помочь вывести людей из горящего здания и приступить к тушению пожара. Однако из-за того, что распоряжений отдано никаких не было, произошло распространение огня по всему концертному залу, что привело к многочисленным жертвам, говорится в тексте.

Более того, уточнил адвокат, согласно законодательству и требованиям пожарной безопасности, кресла в "Крокусе" должны были периодически обрабатывать огнезащитными составами. Однако, как следует из показаний пострадавших и видеоматериалов, обработку кресел не сделали, судя по скорости распространения огня.

Кроме того, написано в заявлении, в момент пожара в "Крокусе" произошло задымление лестничных клеток, постоянного подпора воздуха не было, поскольку лестничные клетки не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Помимо этого, подчеркнул Трунов, металлические формы покрытия зрительного зала должны обрабатываться огнезащитными составами, но, судя по многочисленным фотографиям посетителей и пострадавших в день теракта, обработка не проводилась.

Также Трунов подал в СК РФ заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении двух лиц, ответственных за пожарную безопасность в "Крокусе". По данным СМИ, ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды "Крокус Сити Холла" находятся сейчас под подпиской о невыезде.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже 11 человек, причастных к теракту, среди которых четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, а также перечисливший им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов. Позже столичный суд отправил в СИЗО 11-го фигуранта дела о теракте.