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05 апреля, 18:15

Происшествия

Около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"

Около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"

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Продолжаются выплаты пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле". Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, по данным на вечер 5 апреля, за выплатами обратились около 450 человек, две трети эти выплаты уже получили. Также она сообщила, что в столичных больницах после теракта остаются 37 человек.

Какие предпринимаются меры для помощи семьям, где жертвами стали несколько человек? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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