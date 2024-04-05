Около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"

Продолжаются выплаты пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле". Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, по данным на вечер 5 апреля, за выплатами обратились около 450 человек, две трети эти выплаты уже получили. Также она сообщила, что в столичных больницах после теракта остаются 37 человек.

Какие предпринимаются меры для помощи семьям, где жертвами стали несколько человек? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.