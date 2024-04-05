Львов из подмосковного парка эвакуировали из-за паводка

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке-приюте "Земля прайда" в городе Клину Московской области, эвакуировали из-за подтопления паводковыми водами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС.

В сообщении говорится, что животных временно перевезли в безопасное место на территории парка. Остальным четырем хищникам опасность не грозит, так как паводок на данный момент находится в пределах нормы.

Уточняется, что территория парка львов составляет восемь гектаров, четыре из которых подтоплены водой. Максимальная глубина подтопления – 50 сантиметров.

Приют "Земля прайда", расположенный на северо-западе Московской области, создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и от владельцев.

Сообщение о затоплении парка появилось 2 апреля. Рядом протекающая река вышла из берегов. Сотрудники учреждения оперативно начали эвакуацию животных. Первыми в безопасное место отправились тигры, а после – жители "Бабушкиного дворика": козы, бараны, козлята и птицы.

До этого заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед весенним половодьем. Он уточнил, что в столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Специалисты проводят проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводят в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети.