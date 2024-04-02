Парк львов затопило в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Парк львов "ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"

В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", сообщается в телеграм-канале учреждения.

Отмечается, что река рядом с парком вышла из берегов. Сотрудники "Земли прайда" заняты отловом и перемещением животных в более безопасные и сухие места.

"Все животные живы и здоровы. Тигров уже эвакуировали. Готовим к эвакуации "Бабушкин дворик" (коз, баранов, козлят и птиц). Сейчас все очень серьезно", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали спецслужбы.

Видео: телеграм-канал "Парк львов "ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"