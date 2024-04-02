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02 апреля, 17:44

Происшествия

Парк львов затопило в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Парк львов "ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"

В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", сообщается в телеграм-канале учреждения.

Отмечается, что река рядом с парком вышла из берегов. Сотрудники "Земли прайда" заняты отловом и перемещением животных в более безопасные и сухие места.

"Все животные живы и здоровы. Тигров уже эвакуировали. Готовим к эвакуации "Бабушкин дворик" (коз, баранов, козлят и птиц). Сейчас все очень серьезно", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали спецслужбы.

Видео: телеграм-канал "Парк львов "ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что на территории региона могут пройти весенние паводки из-за рекордного количества выпавшего снега. Под угрозой все русла рек и находящиеся в низинах населенные пункты. 26 марта заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что в столичном регионе из-за установления положительной температуры воздуха началось половодье.

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