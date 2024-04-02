02 апреля, 17:44Происшествия
Парк львов затопило в Подмосковье
Отмечается, что река рядом с парком вышла из берегов. Сотрудники "Земли прайда" заняты отловом и перемещением животных в более безопасные и сухие места.
"Все животные живы и здоровы. Тигров уже эвакуировали. Готовим к эвакуации "Бабушкин дворик" (коз, баранов, козлят и птиц). Сейчас все очень серьезно", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия выехали спецслужбы.рассказывал, что на территории региона могут пройти весенние паводки из-за рекордного количества выпавшего снега. Под угрозой все русла рек и находящиеся в низинах населенные пункты. 26 марта заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что в столичном регионе из-за установления положительной температуры воздуха началось половодье.