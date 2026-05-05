Дептранс: москвичи могут оплатить парковку через звонок или СМС-сообщения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители Москвы могут оплатить парковку через приложение "Парковки России", СМС-сообщением на номер 7757 или звонком по телефону 3210. Об этом напомнили в столичном Дептрансе.

СМС и звонок не требуют интернет-соединения, поэтому должны работать при перебоях со связью.

При этом, если водитель не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или продлить время уже завершившейся парковки.



1 из 2

Ранее сотовые операторы предупредили о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в период с 5 по 9 мая.

Например, в "Билайне" заявили, что возможные ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. В компании рекомендовали жителям и гостям города использовать для доступа в интернет Wi-Fi, а для звонков включить функцию VoLTE в настройках телефона.

Утром 5 мая москвичи начали сообщать о сбоях в работе мобильного интернета и невозможности отправить СМС-сообщения. При этом утверждалось, что не загружаются и сайты из так называемого белого списка.