РБК: крупные российские платформы призвали ограничить доступ клиентов с VPN

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев провел совещание с руководителями крупнейших по числу активных пользователей российских ресурсов. На встрече министр сообщил, что к 15 апреля компании должны ограничить пользователям с включенным VPN доступ на их платформы. Об этом неназванные источники сообщили РБК.

По их сведениям, участие в совещании приняли представители более 20 компаний, включая "Яндекс", Сбербанк, Wildberries&Russ, Ozon, "Авито", 2ГИС, "Газпром-Медиа", ЦИАН, "Рамблер", "Туту", ivi, HeadHunter и другие. В ходе встречи министр дал понять, что 15 апреля – не окончательный срок, а скорее некий ориентир.

Как отметили источники, этим платформам планируют передать список IP-адресов VPN, которые Роскомнадзор ранее счел нарушающими законодательство. Компаниям также выдали рекомендации по тому, как самостоятельно выявлять и блокировать такие сервисы, включая те, что еще не заблокированы. Причем информацию о новых VPN площадки должны будут передавать надзорному органу.

"В случае если компания не выполнит требования, то среди форматов условного наказания в том числе исключение из "белых списков", но что более чувствительно – лишение такой компании IT-льгот", – уточнил один из источников.

Формально ограничения не должны затронуть корпоративные VPN, не используемые для входа на запрещенные ресурсы. Однако технически отличить разрешенный VPN от иного трафика пока сложно, поэтому есть риск ошибочных блокировок. В итоге к середине апреля власти ожидают, что при использовании таких сервисов функциональность сайтов и приложений работать не будет.

Ранее в МВД заявили, что распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы проводимых проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения направлены на создание напряженности в обществе. Проверки устройств граждан на предмет использования VPN или мессенджеров не проводятся.

До этого в Госдуме рассказали, что парламентарии никогда не обсуждали полный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за их использование. В думском комитете по информполитике отмечали, что штрафовать за VPN нужно, только если такие сервисы используются для совершения преступлений.

