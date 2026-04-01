Новости

Новости

01 апреля, 13:30

Технологии

РКН в марте не блокировал новые VPN-сервисы

Фото: depositphotos/prykhodov​

Роскомнадзор, по данным на 30 марта 2026 года, не заблокировал ни одного нового сервиса VPN. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

При этом в общей сложности с 2021 года ведомство ограничило доступ к 469 VPN-сервисам.

Ранее в ГД рассказывали, что парламентарии никогда не обсуждали полный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за их использование. В думском комитете по информполитике отмечали, что штрафовать за VPN нужно, только если такие сервисы используются для совершения преступлений.

При этом в Минцифры добавляли, что ведомство также категорически против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. Поэтому обсуждаемые меры по работе VPN-сервисов являются "сложным компромиссом", указывали в министерстве.

