Дуров раскритиковал блокировку VPN в российском App Store

Фото: legion-media.com/Geisler-Fotopress GmbH

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия компании Apple, осудив блокировку VPN-сервисов в российском сегменте магазина приложений. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

"Это не круто, Apple", – заявил предприниматель.

Несколько дней назад стало известно о решении Apple удалить из российского App Store несколько популярных VPN-сервисов и других инструментов для обхода блокировок, включая Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ. На данный момент эти приложения недоступны для загрузки с российских аккаунтов.

Компания объяснила в официальном сообщении, что удаление произошло по запросу Роскомнадзора, так как ПО "содержит контент, который в России считается противозаконным".

Ранее СМИ сообщили, что мобильные операторы якобы введут плату за использование VPN-сервисов. По информации журналистов, 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев провел два совещание с представителями цифровых платформ и интернет-ретейла. Во время встречи он попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Однако позднее ведомство выступило против введения ответственности за использование VPN. В Госдуме также заявили, что о полном запрете VPN-сервисов и введении ответственности за их использование обсуждение не идет.