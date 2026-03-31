В Госдуме опровергли обсуждение полного запрета VPN

В Госдуме никогда не обсуждались полный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за их использование. Об этом заявил первый зампред комитета по информполитике Антон Горелкин в своем канале в МАХ.

"Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений", – добавил парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что мобильные операторы введут плату за использование VPN-сервисов. По информации журналистов, 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев провел два совещание с представителями цифровых платформ и интернет-ретейла. Во время встречи он попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Однако позднее ведомство выступило с противоположным заявлением – против введения ответственности за использование VPN.