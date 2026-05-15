Лукашенко заявил, что две трети поступающей в Белоруссию гумпомощи идет из США

Две трети гуманитарной помощи, которая направляется из-за рубежа в Белоруссию, поступает из США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом.

По словам Лукашенко, Штаты оказывают значительную поддержку стране, несмотря на западные санкции. В свою очередь, руководство Белоруссии это ценит.

"Американцы – молодцы", – приводит слова Лукашенко ТАСС.

Ранее Лукашенко также заявил, что Белоруссия ведет диалог с США не против России и Китая, поскольку они являются друзьями. По словам главы страны, когда США и Европа пытались вводить санкции против Белоруссии, Россия и КНР "открыли дверь", благодаря чему Минск был спасен.