Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 20:21

Политика
Главная / Новости /

Лавров: РФ предлагает БРИКС создать новую инвестиционную платформу

РФ предлагает БРИКС создать новую инвестиционную платформу – Лавров

Фото: kremlin.ru

Россия предлагает создать БРИКС новую инвестиционную платформу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе министерской встречи БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров объяснил, что такой формат сотрудничества позволит аккумулировать значительные средства, в том числе благодаря использованию цифровых активов. Впоследствии их можно использовать для реализации проектов развития как на пространстве БРИКС, так и в странах Глобального Юга и Востока.

"Добавлю, что под новые требования нынешней кризисной геоэкономической ситуации необходимо соответствующим образом скорректировать стратегию деятельности Нового банка развития и адаптировать его модель функционирования", – добавил российский министр.

Ранее Лавров сказал, что мир возвращается во времена, когда все решалось силой и без уважения международного права. При этом пример США показывает, что "следить за словами" не надо, заметил министр. В это же время БРИКС, наоборот, занимается продвижением взаимоуважительных отношений между державами.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика