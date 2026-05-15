Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 21:12

Общество

Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки ветеранов СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в российских регионах участников СВО. Документ размещен на портале правовой информации.

Отмечается, что указ подписан для обеспечения "единообразного подхода в субъектах РФ к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции". Эти меры поддержки распространяются на бойцов и ветеранов СВО, на участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года, и членов их семей.

Регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и многое другое.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ установить следующие единые базовые меры поддержки <…> предоставление во внеочередном порядке лицам <…> медицинской помощи и санитарно-курортного лечения", – говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от обязательств по просроченным кредитам участников СВО. Это касается военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая. При этом размер долга не должен превышать в совокупности 10 миллионов рублей.

