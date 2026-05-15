Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 21:54

Общество

В Госдуму внесли проект о смягчении наказания за приобретение наркотиков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о сокращении срока лишения свободы за приобретение наркотиков в крупном и особо крупном размере. Документ размещен в думской электронной базе.

В частности, за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном размере предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а за особо крупный размер – до 10 лет, без указания нижних пределов.

Сейчас срок наказания за приобретение наркотиков в крупном размере составляет от 3 до 10 лет колонии, а в особом крупном – от 10 до 15 лет.

По мнению разработчиков проекта, смягчение санкций будет лучше отвечать целям, указанным в статьях "Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации" и "Понятие и цели наказания".

Ранее судебные приставы принудительно взыскали с рэпера OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов. – Прим. ред.) штраф за пропаганду наркотиков. Ему пришлось выплатить 50 тысяч рублей. Поводом для штрафа послужила популяризация запрещенных веществ в одном из клипов музыканта, а также еще в 4 треках.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика