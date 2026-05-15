В Госдуму внесли проект о смягчении наказания за приобретение наркотиков

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о сокращении срока лишения свободы за приобретение наркотиков в крупном и особо крупном размере. Документ размещен в думской электронной базе.

В частности, за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном размере предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а за особо крупный размер – до 10 лет, без указания нижних пределов.

Сейчас срок наказания за приобретение наркотиков в крупном размере составляет от 3 до 10 лет колонии, а в особом крупном – от 10 до 15 лет.

По мнению разработчиков проекта, смягчение санкций будет лучше отвечать целям, указанным в статьях "Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации" и "Понятие и цели наказания".

