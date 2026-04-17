ФСБ задержала пятерых организаторов производства наркотиков в Тамбовской области

Силовики задержали пятерых россиян, которые производили наркотики в особо крупном размере, в Тамбовской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность пяти граждан России, причастных к незаконному производству на территории Тамбовской области наркотических средств", – отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, производство располагалось в Гавриловском муниципальном округе. Фигуранты организовали его в помещении, принадлежавшем одному из них. Там силовики обнаружили химическое оборудование, реагенты и наркотическое вещество. Общий вес изъятого составил более 97 килограммов. Кроме того, было конфисковано 5 тысяч литров прекурсоров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере").

Ранее в подмосковной Коломне полицейские задержали двух человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Речь идет о 22-летнем жителе столицы и его 19-летней сожительнице. Наряд патрульно-постовой службы остановил молодого человека, который находился в общественном месте с явными признаками опьянения, также от него исходил резкий химический запах.

