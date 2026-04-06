Полицейские задержали двух подозреваемых в производстве наркотиков в Коломне

В подмосковной Коломне полицейские задержали двух человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, речь идет о 22-летнем жителе столицы и его 19-летней сожительнице. Наряд патрульно-постовой службы остановил молодого человека, который находился в общественном месте с явными признаками опьянения, также от него исходил резкий химический запах.

"В ходе беседы с полицейскими он неожиданно рассказал, что производит запрещенные вещества в собственном дачном доме, расположенном в округе", – рассказала Петрова.

При проверке этой информации правоохранители осмотрели указанный дом и обнаружили там тканевые свертки с порошкообразным веществом, емкости с химической жидкостью, стеклянные колбы, электронные весы и другое оборудование, необходимое для производства наркотиков.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятый порошок общей массой более 13 килограммов содержит производное наркотического средства N-метилэфедрона.

Как установило следствие, подозреваемый получил предложение о подработке в одном из мессенджеров – речь шла о производстве запрещенных веществ. С этой целью в сентябре прошлого года он приобрел дачный участок и привлек к преступной деятельности свою знакомую.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Краснодарского края незаконно легализовал 3 миллиарда рублей наркодоходов. Выяснилось, что мужчина проводил незаконные финансовые операции на протяжении нескольких лет.