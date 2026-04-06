"Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС

Фото: depositphotos/3DSculptor

"Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), сообщил замгендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Выступая в кулуарах конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях" в ИКИ РАН, Крикалев отметил, что пока не может назвать конкретную дату, но сама идея признана правильной, и стороны продолжают движение в этом направлении.

Соглашение о перекрестных полетах было подписано "Роскосмосом" и NASA в 2022 году. К настоящему моменту к нему оформлены уже три дополнения, продлевающие его действие. Такие полеты необходимы для того, чтобы в случае нештатных ситуаций или изменений в графике полетов на МКС всегда находился хотя бы один российский космонавт и хотя бы один американский астронавт – для обеспечения поддержки работы российского и американского сегментов станции.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует до 2027 года пуски одного пилотируемого корабля и 3 грузовых к МКС. Уточнялось, что за 2025 год и первый квартал 2026 года к МКС запустили 2 пилотируемых корабля и 4 грузовых.