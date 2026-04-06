06 апреля, 20:41

Наука

"Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС

Фото: depositphotos/3DSculptor

"Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), сообщил замгендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Выступая в кулуарах конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях" в ИКИ РАН, Крикалев отметил, что пока не может назвать конкретную дату, но сама идея признана правильной, и стороны продолжают движение в этом направлении.

Соглашение о перекрестных полетах было подписано "Роскосмосом" и NASA в 2022 году. К настоящему моменту к нему оформлены уже три дополнения, продлевающие его действие. Такие полеты необходимы для того, чтобы в случае нештатных ситуаций или изменений в графике полетов на МКС всегда находился хотя бы один российский космонавт и хотя бы один американский астронавт – для обеспечения поддержки работы российского и американского сегментов станции.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует до 2027 года пуски одного пилотируемого корабля и 3 грузовых к МКС. Уточнялось, что за 2025 год и первый квартал 2026 года к МКС запустили 2 пилотируемых корабля и 4 грузовых.

Читайте также


наука

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

