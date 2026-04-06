ФСИН опроверг информацию о недавней попытке суицида поставщика оружия по делу "Крокуса"

Информация о недавней попытке суицида поставщика оружия боевикам, устроившим стрельбу в "Крокус Сити Холле", Джабраила Аушева (внесен в РФ в перечень террористов) не соответствует действительности, заявили Агентству "Москва" в столичном ГУ ФСИН.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Аушев пытался свести счеты с жизнью в конце ноября и после оглашения приговора в СИЗО, но ему оказали медицинскую помощь. Информацию подтверждала и адвокат потерпевших Людмила Айвар, но комментировать ее отказалась, опираясь на "адвокатскую этику".

В ведомстве подчеркнули, что осужденный действительно пытался покончить с собой, однако это было только в декабре 2025 года. Тогда ему была оказана помощь.

До этого сообщалось, что один из заключенных по делу о теракте покончил с собой в камере СИЗО-1. Его тело было обнаружено 6 апреля. По данным телеграм-канала SHOT, имя погибшего – Юсуфзод Якубджони Давлатхон (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). ФСИН организовал проверку по факту случившегося.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате ЧП погибли 150 человек.

По делу о диверсии проходили 19 фигурантов. По данным следствия, преступление организовали спецслужбы Украины, которые планировали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в РФ.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе четыре исполнителя. Еще четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.