ФСИН проведет проверку после самоубийства осужденного по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников (Юсуфзода Якубджони Давлатхон внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В связи с гибелью осужденного по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" столичный главк ФСИН проведет проверку, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Немного ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что имя погибшего – Юсуфзод Якубджони Давлатхон (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По данным ФСИН, 6 апреля 2026 года в камере СИЗО-1 был обнаружен заключенный без признаков жизни, совершивший самоубийство. Прибывший на место медработник начал реанимационные мероприятия, однако спасти осужденного не удалось.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате случившегося погибли 150 человек.

Уточнялось, что по делу о диверсии проходили 19 фигурантов. По мнению следствия, преступление организовали спецслужбы Украины, которые планировали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в РФ.

12 марта текущего года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе четыре исполнителя. Еще четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.