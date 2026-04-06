Новости

Новости

06 апреля, 17:08

HR-эксперт Мурадян: зумеры выбирают вахту, чтобы быстро заработать

HR-эксперт рассказал, почему зумеры выбирают вахтовую работу

Фото: РИА Новости/Яков Андреев

Зумеры стали часто выбирать вахтовую работу в удаленных регионах, чтобы больше и быстрее заработать. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, такую работу они предпочитают офисной. При этом вахта выбирается как краткосрочная стратегия для накопления средств.

Эксперт отметил, что зарплата на вахтовой работе часто больше, чем в офисах, особенного если говорить о регионах. Особенно удобно для молодежи то, что работодатели предоставляют жилье и питание, а также компенсируют дорогу. Многим нравятся и условия, например, месяц трудиться и столько же отдыхать. Кроме того, привлекает то, что на вахту легче попасть, а потратить там средства практически негде. Таким образом получается много накопить, добавил Мурадян.

Рассказал он и о минусах. Например, рабочий день на вахте может длиться по 10–12 часов в сутки, что порой приводит к выгоранию. Кроме того, приходится надолго расставаться с близкими. Также чаще всего это сложный труд, в котором тяжело развиться и сменить направление.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, как быстрее адаптироваться на новом рабочем месте. Например, можно завести дневник и каждый день записывать туда три полезные вещи, которым удалось научиться. Эта практика поможет снизить внутренний хаос и напряжение.

