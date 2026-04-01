Эксперт Яковлева: начальник не имеет права контролировать соцсети работника

Каждый четвертый работодатель в России требует от сотрудников соблюдения этики поведения в социальных сетях, сообщили аналитики. Насколько это законно, какие специальности могут быть в группе риска и существует ли наказание за провокации на личных страницах, разбиралась Москва 24.

Тотальная блокировка соцсетей

Правила поведения сотрудников в социальных сетях остаются в фокусе внимания бизнеса, при этом за последние 3 года подход претерпел изменения, сообщили аналитики IT-сервиса по поиску работы Superjob.

Специалисты отметили, что в настоящее время 50% работодателей устанавливают различные правила в этой сфере, хотя в 2023-м таких компаний было 41%.

При этом тотальная блокировка соцсетей на рабочих местах становится менее распространенной. Если в 2023-м доступ был закрыт в 23% организаций, то сейчас – лишь в 13%.





исследование IT-сервиса по поиску работы Superjob Одновременно выросла доля работодателей, которые вводят содержательные ограничения: требования соблюдать этику высказываний предъявляют 23% (3 года назад – 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% (было 12%).

Кроме того, аналитики подчеркивают, что выросла и доля компаний, полностью запрещающих сотрудникам размещать любую информацию о работодателе – с 4% до 10%. Несколько чаще стали запрещать публикацию фото в униформе или на рабочем месте: сейчас такое ограничение действует в 3% компаний, тогда как в 2023 году – в 1%.

Доля организаций, запрещающих разглашение коммерческой или государственной тайны, составляет 35% и остается стабильной. При этом, как отметили эксперты, случаи, когда действия сотрудников в соцсетях приводят к негативным последствиям, единичны. Всего 3% экономически активных россиян признались, что получали нарекания от руководства по поводу своего поведения в интернете. Причем чаще замечания получают мужчины: 4% против 1% среди женщин.

Согласно опросу, среди типичных промахов сотрудников – фотографии на рабочих местах, неподобающие снимки (в купальниках, с вечеринок и прочее), а также неоднозначные статьи и комментарии.

Возможен ли запрет

Если в компании утвержден кодекс корпоративной этики, он может регулировать определенные аспекты поведения сотрудников. Об этом Москве 24 рассказала HR-эксперт Александра Королева.

По ее словам, полностью запретить вести соцсети никто не вправе, но в кодексе можно прописать ограничения на публикацию информации, связанной с профессиональной деятельностью. Например, для топ-менеджеров может быть предписано, что они не имеют права публиковать контент, который дискредитирует их позицию и должность, пояснила специалист.





Александра Королева HR-эксперт Если сотрудник нарушил кодекс корпоративной этики, собирается специальная комиссия для разбора ситуации. В нее могут входить представители службы безопасности, HR, психолог, если он есть в компании. Состав зависит от организационной структуры. Сторону нарушителя всегда заслушивают, обсуждают и анализируют, как все произошло и что стало причиной.

Эксперт уточнила, что даже если специалисты признают факт нарушения кодекса, уволить сотрудника на этом основании невозможно.

"Трудовой кодекс не содержит статьи, предусматривающие увольнение за ведение соцсетей или публикацию контента, неугодного организации. При этом, если нарушения станут систематическими, могут последовать замечания, выговор, а затем уже более серьезные последствия, вплоть до увольнения", – рассказала она.

При этом если сотрудник хочет указать в шапке профиля упоминание организации, это нужно согласовать с компанией, потому что ссылка на юридическое лицо требует наличия оснований и полномочий, заключила Королева.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 пояснила, что в Трудовом кодексе РФ есть статья о расторжении трудового договора по инициативе работодателя (81 ТК РФ, п.8), которая позволяет увольнение за аморальное поведение.

Однако, по ее словам, это распространяется только на узкую категорию сотрудников, выполняющих преподавательские функции: учителей, воспитателей детских садов, психологов, то есть тех, кто работает с детьми или занят в образовании. Именно этих сотрудников напрямую касаются просьбы работодателя быть сдержаннее в соцсетях.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву На самом деле, критериев аморальности нет, грань отсутствует. На практике происходит, например, так: работодателю показалось, что фото учительницы в купальнике является недопустимым, он увольняет ее за аморальный проступок с соответствующей пометкой в трудовой книжке.

Специалист уточнила, что в таком случае в течение месяца после получения приказа сотрудник может обратиться в суд. В иске получится предъявить несколько требований: о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе.

"Если суд решит, что фото не является аморальным, запись в трудовой книжке скорректируют. Если человек указал в иске требование восстановить его на работе и суд это удовлетворит, то он может вернуться к своим обязанностям. Важно понимать, что такие трудовые споры рассматриваются именно в суде, в то время как государственная инспекция труда занимается фактами нарушения соответствующего законодательства, например, невыплатами зарплаты", – рассказала она.

В свою очередь, работникам других сфер руководство не вправе каким-либо образом давать рекомендации относительно ведения или неведения соцсетей. Исключение – распространение персональных данных или коммерческой тайны, но это запрещено не только в соцсетях, а везде.

"Работодатель может попросить удалить пост или фото с личной страницы, но требовать этого не имеет права. У сотрудника в такой ситуации два варианта: либо удалить и остаться в хороших взаимоотношениях с работодателем, либо оставить, но быть готовым к тому, что отношения испортятся", – отметила эксперт.

В последнем случае компания, скорее всего, начнет более тщательно подходить к вопросу дисциплины у сотрудника и качества исполнения им должностных обязанностей, предупредила Яковлева.