Эксперт Яковлева: начальник не имеет права контролировать соцсети работника

01 апреля, 17:21

Скромнее надо быть? Могут ли работодатели контролировать соцсети сотрудников

Каждый четвертый работодатель в России требует от сотрудников соблюдения этики поведения в социальных сетях, сообщили аналитики. Насколько это законно, какие специальности могут быть в группе риска и существует ли наказание за провокации на личных страницах, разбиралась Москва 24.

Тотальная блокировка соцсетей

Правила поведения сотрудников в социальных сетях остаются в фокусе внимания бизнеса, при этом за последние 3 года подход претерпел изменения, сообщили аналитики IT-сервиса по поиску работы Superjob.

Специалисты отметили, что в настоящее время 50% работодателей устанавливают различные правила в этой сфере, хотя в 2023-м таких компаний было 41%.

При этом тотальная блокировка соцсетей на рабочих местах становится менее распространенной. Если в 2023-м доступ был закрыт в 23% организаций, то сейчас – лишь в 13%.

Одновременно выросла доля работодателей, которые вводят содержательные ограничения: требования соблюдать этику высказываний предъявляют 23% (3 года назад – 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% (было 12%).
исследование IT-сервиса по поиску работы Superjob

Кроме того, аналитики подчеркивают, что выросла и доля компаний, полностью запрещающих сотрудникам размещать любую информацию о работодателе – с 4% до 10%. Несколько чаще стали запрещать публикацию фото в униформе или на рабочем месте: сейчас такое ограничение действует в 3% компаний, тогда как в 2023 году – в 1%.

Доля организаций, запрещающих разглашение коммерческой или государственной тайны, составляет 35% и остается стабильной. При этом, как отметили эксперты, случаи, когда действия сотрудников в соцсетях приводят к негативным последствиям, единичны. Всего 3% экономически активных россиян признались, что получали нарекания от руководства по поводу своего поведения в интернете. Причем чаще замечания получают мужчины: 4% против 1% среди женщин.

Согласно опросу, среди типичных промахов сотрудников – фотографии на рабочих местах, неподобающие снимки (в купальниках, с вечеринок и прочее), а также неоднозначные статьи и комментарии.

Возможен ли запрет

Если в компании утвержден кодекс корпоративной этики, он может регулировать определенные аспекты поведения сотрудников. Об этом Москве 24 рассказала HR-эксперт Александра Королева.

По ее словам, полностью запретить вести соцсети никто не вправе, но в кодексе можно прописать ограничения на публикацию информации, связанной с профессиональной деятельностью. Например, для топ-менеджеров может быть предписано, что они не имеют права публиковать контент, который дискредитирует их позицию и должность, пояснила специалист.

Если сотрудник нарушил кодекс корпоративной этики, собирается специальная комиссия для разбора ситуации. В нее могут входить представители службы безопасности, HR, психолог, если он есть в компании. Состав зависит от организационной структуры. Сторону нарушителя всегда заслушивают, обсуждают и анализируют, как все произошло и что стало причиной.
Александра Королева
HR-эксперт

Эксперт уточнила, что даже если специалисты признают факт нарушения кодекса, уволить сотрудника на этом основании невозможно.

"Трудовой кодекс не содержит статьи, предусматривающие увольнение за ведение соцсетей или публикацию контента, неугодного организации. При этом, если нарушения станут систематическими, могут последовать замечания, выговор, а затем уже более серьезные последствия, вплоть до увольнения", – рассказала она.

При этом если сотрудник хочет указать в шапке профиля упоминание организации, это нужно согласовать с компанией, потому что ссылка на юридическое лицо требует наличия оснований и полномочий, заключила Королева.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 пояснила, что в Трудовом кодексе РФ есть статья о расторжении трудового договора по инициативе работодателя (81 ТК РФ, п.8), которая позволяет увольнение за аморальное поведение.

Однако, по ее словам, это распространяется только на узкую категорию сотрудников, выполняющих преподавательские функции: учителей, воспитателей детских садов, психологов, то есть тех, кто работает с детьми или занят в образовании. Именно этих сотрудников напрямую касаются просьбы работодателя быть сдержаннее в соцсетях.

На самом деле, критериев аморальности нет, грань отсутствует. На практике происходит, например, так: работодателю показалось, что фото учительницы в купальнике является недопустимым, он увольняет ее за аморальный проступок с соответствующей пометкой в трудовой книжке.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

Специалист уточнила, что в таком случае в течение месяца после получения приказа сотрудник может обратиться в суд. В иске получится предъявить несколько требований: о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе.

"Если суд решит, что фото не является аморальным, запись в трудовой книжке скорректируют. Если человек указал в иске требование восстановить его на работе и суд это удовлетворит, то он может вернуться к своим обязанностям. Важно понимать, что такие трудовые споры рассматриваются именно в суде, в то время как государственная инспекция труда занимается фактами нарушения соответствующего законодательства, например, невыплатами зарплаты", – рассказала она.

В свою очередь, работникам других сфер руководство не вправе каким-либо образом давать рекомендации относительно ведения или неведения соцсетей. Исключение – распространение персональных данных или коммерческой тайны, но это запрещено не только в соцсетях, а везде.

"Работодатель может попросить удалить пост или фото с личной страницы, но требовать этого не имеет права. У сотрудника в такой ситуации два варианта: либо удалить и остаться в хороших взаимоотношениях с работодателем, либо оставить, но быть готовым к тому, что отношения испортятся", – отметила эксперт.

В последнем случае компания, скорее всего, начнет более тщательно подходить к вопросу дисциплины у сотрудника и качества исполнения им должностных обязанностей, предупредила Яковлева.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

