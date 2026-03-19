Адвокат Конышев: слежка за соцсетями учителей нарушает неприкосновенность частной жизни

Общественники предложили сделать проверки соцсетей учителей обязательным фильтром на профпригодность, сообщили СМИ. Поводом для этого стали публикации в соцсетях, якобы порочащие образ педагога. Подробности расскажет Москва 24.

"Должна быть авторитетом"

В Национальном родительском комитете предложили проверять педагогов в социальных сетях еще на этапе приема на работу, чтобы понимать взгляды преподавателей, сообщил телеканалу Москва 24 исполнительный директор организации Юрий Оболонский.





Юрий Оболонский исполнительный директор Национального родительского комитета Каждый родитель имеет право не только знать биографию учителя, но и то, как он позиционирует себя в социальной сети, его взгляды и какие смыслы он несет в этот мир. Например, рекламирует себя как модель или выступает за бездетность.

Скандалы с соцсетями педагогов возникали в России не раз. В частности, из-за постов в интернете работы лишилась молодая учительница Елена Архиреева, рассказал она телеканалу Москва 24.

Педагог придерживалась здорового образа жизни: занималась йогой и моржеванием, публиковав соответствующие фото. Однако контент не оценили ученики и их родители, а также коллеги Елены. Они были уверены, что выложенные в Сеть фото в купальнике не соответствуют профессии учителя. В итоге из школы пришлось уволиться.





Елена Архиреева учитель Мне был сначала выговор от директора, чтобы я закрыла свои соцсети. Стали говорить, как я могу, я же педагог и должна быть авторитетом. Я ответила, что и так являюсь авторитетом: веду свой предмет, даю знания, показываю, что такое здоровый образ жизни.

При этом случай Елены не единичный. Например, в Тюменской области педагога-организатора уволили за слишком откровенные снимки, где она стояла в ярком облегающем длинном платье. А учителя из Новосибирской области попросили удалить фото с мужем на фоне церкви, посчитав его интимным.

Однако в России есть и инициативы, защищающие педагогов. В частности, ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми. Он отметил, что без уважения к педагогу образование теряет смысл, а преподаватели стали заложниками агрессивных подростков.

Все по Конституции?

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что соцсети – это личная жизнь педагогов и вмешиваться в нее не нужно.

"Тем более в Трудовом кодексе есть статья за аморальное поведение, по которой учителя могут уволить, если тот выложит что-то неподобающее в соцсетях, а дети смогут это увидеть", – отметил эксперт.

Он также добавил, что в суде все должно рассматриваться и с объективной, и с субъективной точек зрения: что педагог показал в Сети, действительно ли это может как-то порочить учителя.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Однако понятия моральности и аморальности – это вещи не правовые, а из области нравственности. И вводить норму морали в норму права, на мой взгляд, сомнительная история. Кроме того, любой со злыми намерениями может сделать фейковый профиль другого человека, а доказать что-либо в этом случае будет сложно.

По его словам, на сегодняшний день профпригодность педагога подтверждается наличием диплома, соответствующей квалификации, а также аттестации, которая проводится каждые пять лет, добавил Казаков. При этом об оценке морального облика речи не идет, отметил эксперт.

В то же время адвокат Андрей Конышев объяснил Москве 24, что определение "профпригодности" педагога по информации из соцсетей противоречит статье о неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). В частности, запрещен сбор информации о человеке, которую он сам скрывает либо опубликовал исключительно для своих друзей или родственников (если страницы закрыты).





Андрей Конышев адвокат Когда же они открыты, а родители, дети и руководство школы начинают предъявлять учителю, что его публикации и фотографии вызвали с их стороны недоумение, – это тоже своего рода сбор информации. То есть организованная группа занималась поиском фотографий и прочим плюс делилась этим друг с другом, что также запрещено.

Помимо этого, подобные действия нарушают статью 23 Конституции РФ, которая подразумевает неприкосновенность частной жизни.

"Никто не имеет права обязать открыть доступ к своим соцсетям или фотографиям, если, конечно, это не правоохранительные органы. Это работает только в случае нарушения Уголовного кодекса РФ", – добавил адвокат.

В случае нарушения прав работнику необходимо обращаться в Минпросвещения и трудовую инспекцию, после чего последует проверка на предмет законности увольнения или иных нарушений. Также сотрудник имеет возможность обжаловать действия работодателя в суде, заключил Конышев.

