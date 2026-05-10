10 мая, 19:49

Политика
Spiegel: в ФРГ выступили против идеи сделать Шрёдера посредником в отношениях с РФ

Власти Германии отвергли Шредера в качестве переговорщика Европы и России – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Christian Marquardt

Немецкий кабмин выступил против того, чтобы сделать бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах РФ и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Журналисты выяснили позицию немецких властей по этому вопросу. Согласно их мнению, Шредер "не достоин доверия", так как российская сторона не изменила свою точку зрения и условия в конфликта на Украине.

При этом, как сообщает издание, несколько представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявили, что готовы обсудить предложение Владимира Путина.

Ранее Путин заявил, что для него лично наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой является бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Вместе с тем президент признался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза (ЕС) любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

Также Путин выразил уверенность в том, что РФ восстановит отношения со многими западными странами, а восстановление отношений конкретно России и Европы будет выгодно обеим сторонам.

политиказа рубежом

