Глава МИД Финляндии допустила возобновление диалога с Россией

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила, что в будущем политический диалог с Россией может быть возобновлен. Об этом она заявила в интервью национальной телерадиокомпании Yle.

Она подчеркнула, что для этого необходимо четкое понимание целей и распределения ролей.

"Конечно, в какой-то момент. Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает", – заявила Валтонен.

Также министр высказалась за усиление роли Европы в мирном процессе по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом она опровергла возможность привлечения экс-президента Финляндии Саули Ниинисте к потенциальным переговорам с российской стороной на данном этапе, назвав эту идею "неактуальной", хотя и подтвердив его высокую квалификацию.

Ранее СМИ сообщили, что в политических кругах Евросоюза нарастает понимание необходимости прямых переговоров с Россией. При этом страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении Москвы, теперь все чаще говорят о важности диалога с РФ.