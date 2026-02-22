Шесть человек пострадали на "голом фестивале" в Японии

Фото: 123RF.com/paylessimages

Шесть мужчин пострадали на традиционном "голом фестивале" в городе Окаяма в Японии. Трое из них были без сознания, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел около 22:00 по местному времени (16:00 по московскому) 21 февраля в храме "Сайдайдзи Каннон-ин". Фестиваль ежегодно объединяет тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки "синги", которые приносят удачу.

По предварительной информации, участники получили травмы в давке, когда в толпу бросили палочки. Правоохранители уточнили, что в этом году на фестивале собрались около 10 тысяч человек.

