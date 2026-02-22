График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 09:12

Происшествия

Шесть человек пострадали на "голом фестивале" в Японии

Шесть мужчин пострадали на традиционном "голом фестивале" в городе Окаяма в Японии. Трое из них были без сознания, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел около 22:00 по местному времени (16:00 по московскому) 21 февраля в храме "Сайдайдзи Каннон-ин". Фестиваль ежегодно объединяет тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки "синги", которые приносят удачу.

По предварительной информации, участники получили травмы в давке, когда в толпу бросили палочки. Правоохранители уточнили, что в этом году на фестивале собрались около 10 тысяч человек.

Ранее свыше 40 человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в таиландской провинции Транг. Автобус ехал из Пхукета в Бетонг, всего в салоне находились 52 человека. Установлено, что водитель уснул за рулем.

До этого женщина умерла в пути из США в Великобританию. По данным СМИ, во время семичасового полета 44-летняя Рэйчел Грин уснула у матери на плече. Тревога была поднята после того, как мать и члены экипажа не смогли ее разбудить.

