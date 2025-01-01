02:16Происшествия
В США 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе
Фото: 123RF/chalabala
Двадцать человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел 30 декабря на заводе компании Southwest Cheese в округе Карри. Всех пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в критическом состоянии.
Предварительно, причиной произошедшего мог стать перелив химикатов в результате механической неисправности в одном из помещений завода. Территорию предприятия перекрыли и очистили от токсичных паров, после чего работа завода возобновилась.
В декабре взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в Балыкесире на западе Турции. По предварительным данным, при ЧП погибли не менее 12 человек, еще трое пострадали.
Еще один инцидент произошел до этого в английском Бирмингеме, где 13 человек пострадали в результате обрушения аттракциона на рождественской ярмарке.
Новости мира: расследование по факту взрыва на заводе началось в Турции