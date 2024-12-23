Yonhap: взрыв прогремел на военной базе в Южной Корее

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Мощный взрыв прогремел на военной базе в городе Кимхэ на юго-востоке Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В результате три человека получили ожоги, однако их жизни ничего не угрожает. Уточняется, что пострадавшие не относятся к военнослужащим.

По данным агентства, взрыв произошел во время инспекции новой цистерны для хранения опасных веществ на базе снабжения. Причины произошедшего пока не известны.

Ранее взрыв произошел в одном из зданий на торговой улице в японском Саппоро. После этого на месте начался пожар. В результате происшествия три человека получили ранения.

Еще один инцидент со взрывом произошел в ноябре в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области Казахстана. При взрыве газа не менее трех человек погибли, 16 пострадали.