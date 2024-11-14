Два взрыва произошли у здания Верховного суда Бразилии

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По меньшей мере два взрыва раздались около Верховного суда Бразилии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как минимум один человек погиб при взрыве, людей эвакуировали из здания. На месте находятся пожарные и военные, специализирующиеся на взрывчатых веществах.

По заявлению службы безопасности бразильской палаты депутатов, на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса взорвался автомобиль.

На данный момент причина взрыва официально не называлась.

До этого взрыв прогремел у ресторана в немецком городе Вецлар. ЧП произошло утром 20 октября. В кафе Дежавю на Банхофштрассе сработало зажигательное или взрывное устройство. В результате никто не пострадал. При этом часть здания оказалась повреждена.

