После взрывов у посольства Израиля в Дании задержаны трое человек

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Полиция Копенгагена задержала трех подозреваемых в связи со взрывами у посольства Израиля в столице Дании. Об этом датские правоохранители сообщили в соцсети X.

"Двое мужчин были арестованы в поезде на центральном вокзале Копенгагена. Кроме того, ранее в тот же день мы задержали мужчину в другом месте в Копенгагене", – говорится в заявлении.

В районе посольства Израиля в столице Дании прогремели два взрыва утром 2 октября. Позже диппредставительство заявило, что сотрудники ведомства не пострадали, имуществу также не был нанесен вред. Отмечается, что полиция Дании начала усиливать меры безопасности в районе израильского посольства.

Взрывы прогремели после ракетной атаки Ирана на Израиль, которая произошла вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Мохаммад Багери сообщил, что удары были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".

Всего Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом некоторые СМИ утверждают, что израильская сторона в ближайшее время может в ответ атаковать нефтяные и другие стратегические объекты Ирана.