Армия Израиля заявила, что Иран при атаке 1 октября выпустил 180 ракет

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Иран выпустил по Израилю 180 ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦАХАЛ.

Представители движения "Хезболла", в свою очередь, сообщили об ударе ракетами и артиллерией по крупному скоплению сил израильских войск в поселении Мисгав Ам – закрытая зона на севере еврейского государства. По их данным, все цели были достигнуты.

Израильская сторона в ближайшие дни может в ответ атаковать нефтяные и другие стратегические объекты Ирана, пишет Axios, ссылаясь на чиновников. Они утверждают, что затем в случае успеха будет рассматриваться удар по ядерным объектам.

Кроме того, Израиль может совершить убийство конкретных лиц и ликвидировать иранскую систему противовоздушной обороны, говорится в материале издания.

Решение об утверждении каких-либо конкретных шагов пока не было принято, их нужно согласовать с Вашингтоном. Соединенные Штаты, в свою очередь, уже поддержали намерение Израиля ответить на атаки Ирана. Однако американцы призывают подготовить взвешенный ответ.

В ночь на 1 октября израильская армия приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Движение вступило в бой. Схватки начались у населенного пункта Одайсе на юге Ливана, куда со стороны Халлет-эль-Махафер попыталась проникнуть израильская пехота. "Хезболла" нанесла потери врагу и вынудила отступить.

