"Хезболла" впервые с начала операции Израиля в Ливане вступило в бой с силами ЦАХАЛ

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Ливанское шиитское движение "Хезболла" вступило в бой с пехотой израильской армии впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане, сообщает РИА Новости.

Бои начались у населенного пункта Одайсе на юге Ливана, куда со стороны Халлет-эль-Махафер попыталась проникнуть израильская пехота. "Хезболла" нанесло потери врагу и вынудило отступить.

В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Одновременно с началом операции в Ливане Израиль атаковал западные районы Дамаска. Самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу, после атаки в городе начался пожар.

Израильская армия стала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.