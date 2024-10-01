Пентагон заявил о поддержке уничтожения Израилем объектов "Хезболлы" вдоль границы

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Министры обороны США Ллойд Остин и Израиля Йоав Галлант в ходе телефонного разговора пришли к согласию в необходимости уничтожения Израилем "инфраструктуры для атак" ливанского движения "Хезболла". Об этом со ссылкой на сообщение Пентагона пишет РИА Новости.

"Они согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская "Хезболла" не сможет совершать нападения на северные общины Израиля, как это было 7 октября", – указано в заявлении оборонного ведомства США.

Шеф Пентагона также подтвердил, что США поддерживают право Израиля на самооборону "против Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других террористических организаций, поддерживаемых Ираном". При этом в ходе разговора также отмечалась необходимость нахождения дипломатического решения конфликта.

Кроме того, оба министра "обсудили серьезные последствия для Ирана" в случае решения Тегерана осуществить прямое военное нападение на Израиль.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями данной операции в армии назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Одновременно с началом операции в Ливане Израиль атаковал западные районы Дамаска. Израильские самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу, после атаки в городе начался пожар.