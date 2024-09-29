29 сентября, 21:39Политика
Президент Ирана считает, что Израиль после Ливана подвергнет бомбардировкам другие страны
Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предсказал будущие бомбардировки Израиля других стран на Ближнем Востоке после Ливана. Такую позицию он изложил на заседании правительства, передает агентство Tasnim.
В связи с этим он призвал государства не оставлять Ливан в одиночестве.
В пятницу, 27 сентября, в результате удара Израиля по Бейруту погиб генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насрулла. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.
Позже "Хезболла" подтвердила соответствующую информацию. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность резкой эскалацией событий в ближневосточном регионе и призвал к прекращению боевых действий на ливано-израильской границе.
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