"Хезболла" объявила о первой атаке по Израилю после гибели Насруллы

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Ливанское шиитское движение "Хезболла" сообщило о первой атаке по Израилю после подтверждения смерти своего лидера Хасана Насруллы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на движение.

"В честь нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, в поддержку его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, а также в ответ на варварское вторжение Израиля в города, деревни и гибель гражданского населения бойцы Исламского движения сопротивление предприняли ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах", – говорится в сообщении.

О ликвидации Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). По данным военнослужащих еврейского государства, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.

Позже "Хезболла" подтвердила гибель своего генерального секретаря.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

