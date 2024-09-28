Генсек ООН призывал к прекращению боевых действий на ливано-израильской границе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность резкой эскалацией событий в ближневосточном регионе за последние 24 часа. Он также призвал к прекращению боевых действий на ливано-израильской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик также подчеркнул, что цикл насилия на Ближнем Востоке должен немедленно прекратиться, а сторонам конфликта необходимо "отступить от края пропасти".

Народы Ливана, Израиля и всего региона не могут позволить себе полномасштабную войну, добавил он.

Ранее в рамках Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия Гуттериш заявил, что мир движется "в совершенно неверном направлении". Он отметил, что, несмотря на большие риски, которые ядерное оружие представляет для мира, человечество так и не стало ближе к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад.