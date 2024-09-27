Лавров и Гутерриш обсудили конфликт на Украине и сотрудничество между ООН и РФ

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД России.

Они обсудили современную геополитическую ситуацию и нарождающиеся тенденции, рассмотрели наиболее острые мировые проблемы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельно стороны уделили внимание сотрудничеству России и ООН.

Лавров во время переговоров подчеркнул необходимость соблюдения Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям Украины. Министр призвал генсека ООН не допускать втягивания представителей организации в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского конфликта.

Глава МИД РФ также привлек внимание Гутерриша к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Подобная ситуация вызывает необходимость скорейшего запуска процедуры арбитража в отношении Штатов, указал Лавров.

Обе стороны переговоров выразили настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, а также подтвердили обоюдную приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах и положениям Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи.

Гутерриш заявил ранее, что России и США необходимо вернуться к процессу сокращения ядерного арсенала, этому же примеру должны последовать и другие страны, обладающие ядерным оружием.

Лавров, в свою очередь, заявил, что Украина не может начать справедливые переговоры с Россией, которые бы базировались на принципах Устава ООН, из-за запрета Запада. По словам министра, те, кто пришел к власти на Украине в результате госпереворота и сразу сообщил о запрете русского языка, не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию.