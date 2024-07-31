Офис генсека ООН выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ливану

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Офис генсека ООН Антониу Гутерриша выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ливану и призвал не допускать дальнейшей эскалации. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля по густонаселенному южному пригороду Бейрута, Ливан, вечером 30 июля, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения", – приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик также призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать любой дальнейшей эскалации.

Израильская армия ударила авиацией по городу 30 июля. Целью атаки был назван один из командиров "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, не менее 74 мирных жителей пострадали и трое человек, среди которых два ребенка в возрасте 4 и 6 лет, погибли в результате удара авиации Израиля.

Армия Израиля, в свою очередь, сообщила, что второй по значимости командир "Хезболлах" Фуад Мохсен Шокр был убит в результате удара.