NNA: не менее 74 мирных жителей пострадали и трое погибли при ударе Израиля по Бейруту

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Не менее 74 мирных жителей пострадали и трое человек погибли после удара Израиля по столице Ливана Бейруту. Об этом со ссылкой на заявление Минздрава страны сообщает государственное новостное агентство Ливана NNA.

"Министерство здравоохранения опубликовало заявление с новыми... данными о числе жертв израильской агрессии против южного пригорода Бейрута. Агрессия привела к гибели трех человек – женщины, девочки и мальчика... Количество раненых достигло 74", – указано в сообщении.

Уточняется, что тела двоих детей в возрасте 4 и 6 лет были обнаружены по время спасательных работ. Разбор завалов в квартале, куда пришелся ракетный удар, продолжается.

Израильская армия нанесла удар по городу 30 июля. Целью атаки стал один из командиров ливанской шиитской организации "Хезболлах". По данным армии Израиля, именно он ответственен за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.

Ракеты попали в госпиталь Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах". В районе удара были разрушены несколько домов и повреждены машины.

Армия Израиля впоследствии сообщила, что второй по значимости командир "Хезболлах" Фуад Мохсен Шокр был убит в результате удара.

В МИД РФ осудили атаку и назвали нанесенные удары грубым нарушением международного права.

