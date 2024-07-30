Армия Израиля сообщила о нанесении удара по Бейруту

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Армия Израиля сообщила об ударе по столице Ливана Бейруту. Его целью стал один из командиров ливанской шиитской организации "Хезболлах", передает ТАСС.

По данным израильских военнослужащих, он ответственен за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 израильских детей.

В свою очередь источник агентства в администрации района Харет-Хорейк уточнил, что истребители ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где располагаются офисы "Хезболлах". По предварительным данным, обстрел привел к гибели двух командиров вооруженных формирований.

"Удар был нанесен по району расположения госпиталя Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах" на юге ливанской столицы. Там, где упали ракеты, разрушено несколько домов, повреждены припаркованные машины", – отметил собеседник журналистов.

Об ударе "Хезболлах" по футбольному полю, где играли дети и подростки, в друзском поселке на контролируемых Израилем Голанских высотах стало известно 27 июля.

Сперва сообщалось о не менее 9 погибших детях и более 30 раненых подростках, однако спустя некоторое время число погибших увеличилось. Возросло и количество раненых: шесть человек находились в тяжелом состоянии, три – в средней степени тяжести, а у 10 врачи диагностировали легкие травмы.

